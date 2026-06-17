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Centrosinistra, Conte: "Disponibili a guardare a futuro senza preclusioni"

Il presidente del Movimento 5 stelle, ospite di AdnTalks: "Non siamo preoccupati per uno sbilanciamento a sinistra, siamo progressisti che parlano al Paese"﻿

Centrosinistra, Conte:
17 giugno 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giuseppe Conte, apre alla possibilità di ampliare la coalizione progressista, ma invita alla prudenza per evitare di compromettere la coerenza del progetto politico. Intervenendo ad AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, il presidente del Movimento 5 Stelle ha spiegato che chi entrerà a far parte della coalizione progressista "si valuterà in un momento successivo".

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"Adesso abbiamo riassunto e riassumeremo in due incontri che faremo a luglio" nel formato con Elly Schlei, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni "il lavoro che è stato fatto, ma siamo assolutamente disponibili a guardare al futuro con apertura, senza preclusioni", ha affermato il leader pentastellato, sottolineando però la necessità di preservare "coerenza, solidità e concretezza" del progetto progressista.

﻿Conte ha quindi messo in guardia dal rischio di costruire alleanze troppo ampie e poco omogenee: "Farò di tutto, perché questo progetto progressista mantenga coerenza, solidità e concretezza e non si diluisca per dover accogliere di tutto di più e più e alla fine ovviamente rischi, come è successo in passato al centrosinistra, che si val al governo e dopo un po' ci si scioglie".

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