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Hantavirus, Ema monitora diffusione: "Pronti a supportare iter vaccini"

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L'Agenzia europea del farmaco inoltre avverte su fake news che "collegano falsamente l'infezione da hantavirus alla vaccinazione anti-Covid"

Hantavirus - IPA
Hantavirus - IPA
12 maggio 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Agenzia europea del farmaco Ema sta "monitorando attivamente l'epidemia di hantavirus in corso, collegata alla nave da crociera" Mv Hondius, "in coordinamento con gli altri organismi dell'Ue". Lo riferisce in una nota l'ente regolatorio oggi, martedì 12 maggio, ricordando che il virus è stato "identificato come Andes, l'unico hantavirus che può essere trasmesso da persona a persona, in genere tramite contatto stretto e prolungato", e che, "sulla base delle evidenze disponibili finora, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) classifica il rischio per la popolazione generale in Europa come molto basso".

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Attualmente "non ci sono trattamenti antivirali o vaccini autorizzati contro l'hantavirus, la gestione clinica" dei pazienti "si basa su cure di supporto e sull'accesso tempestivo a strutture di terapia intensiva". Ma l'Ema "si tiene pronta, attraverso la sua Emergency Task Force (Etf), a supportare lo sviluppo e la valutazione regolatoria di vaccini e terapie per gli hantavirus. Nell'ambito delle sue attività di preparazione", l'agenzia "ha mappato i produttori di farmaci, in particolare antivirali, anticorpi monoclonali e vaccini contro gli hantavirus". E "continuerà a scambiare informazioni con l'Ecdc, con la Commissione europea e con la Rete europea di regolamentazione dei medicinali nei prossimi giorni e settimane fornendo aggiornamenti secondo necessità".

"Hantavirus, nessun legame con vaccino Covid"

L'Ema, inoltre, "mette in guardia contro la disinformazione che circola online", fenomeno che è tornato a farsi sentire più intensamente con il crescere dell'attenzione internazionale sul focolaio di hantavirus legato alla nave da crociera Mv Hondius. E' l'alert lanciato in una nota dall'ente regolatorio Ue che spiega come stiano circolando fake news che "collegano falsamente l'infezione da hantavirus alla vaccinazione anti-Covid". "Non vi è alcuna prova scientifica a sostegno di tali affermazioni", rimarca l'Ema.

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