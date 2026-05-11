Dopo Time Square a New York il Nasdaq sbarca a Formello. Si è svolta oggi presso il Training Center S.S. Lazio la visita istituzionale di Jordan Saxe, Senior Managing Director del Listing Depsartment di Nasdaq, giunto a Roma in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2026 tra SS LAzio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico. La delegatione Nasdaq è stata accolta dal Presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, dal Dg Enrico Lotito e dalla dirigenza biancoceleste, in un incontro dedicato al rafforzamento delle relazioni.