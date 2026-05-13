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Lazio-Inter, oggi la finale di Coppa Italia - Diretta

All'Olimpico c'è in palio il trofeo: i biancocelesti vanno a caccia di un successo che può salvare la stagione, la squadra di Chivu punta al double

Mattia Zaccagni - Fotogramma/IPA
Mattia Zaccagni - Fotogramma/IPA
13 maggio 2026 | 20.25
Redazione Adnkronos
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Torna la Coppa Italia. Oggi, mercoledì 13 maggio, è il giorno della finale Lazio-Inter. Le due squadre sono curiosamente affrontate anche in campionato qualche giorno fa: ad avere la meglio sono stati i nerazzurri, con un 3-0 in trasferta firmato da Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan. Si gioca alle 21.

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Dove vedere Lazio-Inter? L'ultimo atto del torneo sarà trasmesso in chiaro su Canale 5. L’ultimo atto del torneo sarà visibile in streaming su SportMediaset e Infinity.

Lazio e Inter torneranno poi in campo nel weekend per il penultimo turno di campionato. I biancocelesti affronteranno la Roma nel derby, mentre i nerazzurri ospiteranno il Verona a San Siro.

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