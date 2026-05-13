Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera, ancorata nel porto di Bordeaux, lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità (Ars) francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave della compagnia Ambassador Cruise Line ieri aveva riferito di "episodi di problemi gastrointestinali a bordo", con una cinquantina di passeggeri, "colpiti da sintomi compatibili con un'infezione intestinale acuta". Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio.

Vomito, diarrea e febbre: i sintomi

La nave della compagnia Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland (al largo della Scozia) il 6 maggio scorso, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux ieri. Le 80 persone toccate dai disturbi intestinali "presentano vomito, diarrea e talvolta una piccola febbre", ha detto un responsabile dell'Ars, precisando che tutti sono assistiti da un'équipe medica a bordo e "isolati nelle loro cabine".

Novantenne morto ma le autorità escludono legame con potenziale gastroenterite

In totale, sulla nave 'Ambition' ci sono 1.233 passeggeri, in maggioranza britannici e irlandesi, e 514 membri dell'equipaggio, messi tutti in quarantena, dopo che un 90enne britannico è morto per un arresto cardiaco la scorsa notte e secondo l'Ars al momento non è stato stabilito alcun legame con la potenziale epidemia di gastroenterite. La stessa agenzia precisa che alcuni sintomi erano stati segnalati dall'uomo il giorno prima della sua morte, ma "il legame tra i sintomi, 24 ore prima, e il decesso, non è stato stabilito. L'arresto cardiaco può essere legato a molteplici cause".

Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato due giorni fa quando la nave era a Brest, ha indicato una fonte delle autorità sanitarie all'Afp. Il prefetto della regione della Nuova Aquitania, Etienne Guyot, "sulla base delle raccomandazioni trasmesse dall'Ars" ha così deciso di "sospendere lo sbarco dei passeggeri e dell'equipaggio" e di "limitare le interazioni con il porto". Ma l'Ars e il prefetto assicurano: "Non esiste alcuna ragione che permetta di stabilire un legame tra questa epidemia a bordo" della nave da crociera "e i casi di hantavirus, rilevati sulla nave MV Hondius", il confinamento del transatlantico è una "misura precauzionale".

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