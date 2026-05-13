circle x black
Cerca nel sito
 

Francia, allarme su nave da crociera: 80 passeggeri con sintomi gastrointestinali

Morto un novantenne, escluso un legame con la sospetta epidemia

Medico con la mascherina - Fotogramma/Ipa
Medico con la mascherina - Fotogramma/Ipa
13 maggio 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera, ancorata nel porto di Bordeaux, lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità (Ars) francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave della compagnia Ambassador Cruise Line ieri aveva riferito di "episodi di problemi gastrointestinali a bordo", con una cinquantina di passeggeri, "colpiti da sintomi compatibili con un'infezione intestinale acuta". Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio.

CTA

Vomito, diarrea e febbre: i sintomi

La nave della compagnia Ambassador Cruise Line, partita dalle Isole Shetland (al largo della Scozia) il 6 maggio scorso, ha fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest prima di raggiungere Bordeaux ieri. Le 80 persone toccate dai disturbi intestinali "presentano vomito, diarrea e talvolta una piccola febbre", ha detto un responsabile dell'Ars, precisando che tutti sono assistiti da un'équipe medica a bordo e "isolati nelle loro cabine".

Novantenne morto ma le autorità escludono legame con potenziale gastroenterite

In totale, sulla nave 'Ambition' ci sono 1.233 passeggeri, in maggioranza britannici e irlandesi, e 514 membri dell'equipaggio, messi tutti in quarantena, dopo che un 90enne britannico è morto per un arresto cardiaco la scorsa notte e secondo l'Ars al momento non è stato stabilito alcun legame con la potenziale epidemia di gastroenterite. La stessa agenzia precisa che alcuni sintomi erano stati segnalati dall'uomo il giorno prima della sua morte, ma "il legame tra i sintomi, 24 ore prima, e il decesso, non è stato stabilito. L'arresto cardiaco può essere legato a molteplici cause".

Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato due giorni fa quando la nave era a Brest, ha indicato una fonte delle autorità sanitarie all'Afp. Il prefetto della regione della Nuova Aquitania, Etienne Guyot, "sulla base delle raccomandazioni trasmesse dall'Ars" ha così deciso di "sospendere lo sbarco dei passeggeri e dell'equipaggio" e di "limitare le interazioni con il porto". Ma l'Ars e il prefetto assicurano: "Non esiste alcuna ragione che permetta di stabilire un legame tra questa epidemia a bordo" della nave da crociera "e i casi di hantavirus, rilevati sulla nave MV Hondius", il confinamento del transatlantico è una "misura precauzionale".

﻿

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
epidemia gastroenterite hantavirus quarantena nave da crociera
Vedi anche
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza