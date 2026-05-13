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Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori

Lo scrive l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

13 maggio 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Corte di giustizia europea ha stabilito che ''la normativa italiana e il regolamento Agcom sono compatibili con il diritto dell’Unione'', in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ''a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni''. Lo scrive l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricordando che ''Meta aveva proposto un ricorso contro la normativa italiana'' di recepimento della direttiva copyright e regolamento Agcom. Cosa dice la Corte Ue.

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