Due cadaveri in stato di decomposizione sono stati trovati in un'abitazione a Portici, in provincia di Napoli. I carabinieri della sono intervenuti a piazzale Divina Provvidenza scoprendo i corpi di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote. Dai primi accertamenti i corpi non presentano alcun segno di violenza e non sono stati riscontrati segni di effrazione.

I Carabinieri sono entrati in casa, in un Palazzo signorile dove i condomini avrebbero riferito di non conoscere i deceduti, ed hanno notato che non c'erano infrazioni all'ingresso e nessuno segno di violenza sui corpi. L'allarme sarebbe stato dato a causa della puzza in arrivo dall'appartamento.

Stando alle prime informazioni disponibili, il nipote 44enne sarebbe stato colto dai infarto e la zia 82enne poi da malore, alla vista del decesso del parente. Sarà tuttavia solo l'autopsia a rendere nota la dinamica dei fatti a causa dell'avanzato stato di decomposizione delle salme, che sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli.