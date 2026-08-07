circle x black
Cerca nel sito
 

Cadaveri in stato di decomposizione trovati in casa a Portici: sono zia e nipote, indagini in corso

I corpi rinvenuti in un appartamento nel Comune in provincia di Napoli non presentano segni di violenza, risposte attese da autopsie

Carabinieri - (Ipa)
Carabinieri - (Ipa)
07 agosto 2026 | 15.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due cadaveri in stato di decomposizione sono stati trovati in un'abitazione a Portici, in provincia di Napoli. I carabinieri della sono intervenuti a piazzale Divina Provvidenza scoprendo i corpi di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote. Dai primi accertamenti i corpi non presentano alcun segno di violenza e non sono stati riscontrati segni di effrazione.

I Carabinieri sono entrati in casa, in un Palazzo signorile dove i condomini avrebbero riferito di non conoscere i deceduti, ed hanno notato che non c'erano infrazioni all'ingresso e nessuno segno di violenza sui corpi. L'allarme sarebbe stato dato a causa della puzza in arrivo dall'appartamento.

Stando alle prime informazioni disponibili, il nipote 44enne sarebbe stato colto dai infarto e la zia 82enne poi da malore, alla vista del decesso del parente. Sarà tuttavia solo l'autopsia a rendere nota la dinamica dei fatti a causa dell'avanzato stato di decomposizione delle salme, che sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cadaveri decomposizione omicidio
Vedi anche
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video
News to go
Caldo record taglia produzione ortofrutta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza