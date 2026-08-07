I corpi rinvenuti in un appartamento nel Comune in provincia di Napoli non presentano segni di violenza, risposte attese da autopsie
Due cadaveri in stato di decomposizione sono stati trovati in un'abitazione a Portici, in provincia di Napoli. I carabinieri della sono intervenuti a piazzale Divina Provvidenza scoprendo i corpi di una donna di 82 anni e di un uomo di 44 anni, rispettivamente zia e nipote. Dai primi accertamenti i corpi non presentano alcun segno di violenza e non sono stati riscontrati segni di effrazione.
I Carabinieri sono entrati in casa, in un Palazzo signorile dove i condomini avrebbero riferito di non conoscere i deceduti, ed hanno notato che non c'erano infrazioni all'ingresso e nessuno segno di violenza sui corpi. L'allarme sarebbe stato dato a causa della puzza in arrivo dall'appartamento.
Stando alle prime informazioni disponibili, il nipote 44enne sarebbe stato colto dai infarto e la zia 82enne poi da malore, alla vista del decesso del parente. Sarà tuttavia solo l'autopsia a rendere nota la dinamica dei fatti a causa dell'avanzato stato di decomposizione delle salme, che sono state trasferite su disposizione dell’autorità giudiziaria nell’obitorio del Policlinico di Napoli.