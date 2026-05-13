"Come mi sento per questa sera? 'Incroyable' (alla grande, ndr)". Così Vin Diesel, intercettato dall’Adnkronos mentre attraversa i corridoi del Palais dopo il photocall, si è concesso una battuta al volo. L’attore è arrivato sulla Croisette per celebrare i 25 anni di 'Fast and Furious': per l’occasione, il Festival di Cannes ospita una proiezione speciale di mezzanotte, a cui parteciperanno anche le attrici Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, il produttore Neal H. Moritz e Meadow Walker, figlia di Paul Walker, protagonista del film scomparso nel 2013.