Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi

Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, e le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Questo l'obiettivo delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che mirano a semplificare la pianificazione e la prenotazione per i viaggi regionali, a lunga percorrenza e transfrontalieri, specie i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, e garantiscono una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio.