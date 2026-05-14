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Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata

14 maggio 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
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Festival di Cannes. 79esima edizione. Giorno 3. La terza giornata si apre con due titoli del Concorso molto attesi. Il primo è ‘Histoires Parallèles’ del regista iraniano Asghar Farhadi, con un cast che include Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Virginie Efira e Catherine Deneuve. Al centro c’è Sylvie, una scrittrice in crisi creativa che inizia a spiare i vicini per trovare ispirazione, finché la finzione che immagina non travolge la sua vita reale. Farhadi torna a Cannes affrontando anche il tema dell’attentato al Bataclan del 2015. Il secondo film è ‘Fatherland’ del regista polacco Pawel Pawlikowski, con Sandra Hüller protagonista. Racconta il viaggio di Thomas Mann e sua figlia Erika nella Germania del 1949, tra una patria divisa e una famiglia in frattura. Un road‑movie emotivo che riprende i temi cari al regista: identità, famiglia, amore, senso di colpa e confusione morale dell'Europa del dopoguerra.

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