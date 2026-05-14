"Al 13 maggio sono stati segnalati in totale 11 casi" di hantavirus, "inclusi 3 decessi (tasso di mortalità del 27%). Otto casi sono stati confermati in laboratorio come infezione da virus Andes, 2 sono probabili e 1 caso rimane non conclusivo ed è in fase di ulteriori accertamenti". E' il bilancio comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo le ultime notizie di oggi giovedì 14 maggio, nel terzo rapporto sul cluster di hantavirus diffuso dall'Oms dopo la notifica - il 2 maggio scorso - di casi di grave malattia respiratoria a bordo della nave da crociera Mv Hondius. Dall'ultimo report pubblicato l'8 maggio, precisa l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute, "sono stati segnalati altri 2 casi confermati in Francia e Spagna", oltre al "risultato non conclusivo per un caso negli Stati Uniti. Tutti i casi riguardavano passeggeri della nave", sottolinea l'Oms.