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Hantavirus, Oms: "11 casi segnalati di cui 8 confermati, 3 morti" - Diretta

"Due casi probabili e 1 risultato non conclusivo, tasso di mortalità 27%. Tutti i positivi erano passeggeri della nave Mv Hondius, rischio basso per la popolazione mondiale"

Fiala con etichetta che riporta la dicitura
Fiala con etichetta che riporta la dicitura "hantivirus" - (Afp)
14 maggio 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Al 13 maggio sono stati segnalati in totale 11 casi" di hantavirus, "inclusi 3 decessi (tasso di mortalità del 27%). Otto casi sono stati confermati in laboratorio come infezione da virus Andes, 2 sono probabili e 1 caso rimane non conclusivo ed è in fase di ulteriori accertamenti". E' il bilancio comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel terzo rapporto sul cluster di hantavirus diffuso dall'Oms dopo la notifica - il 2 maggio scorso - di casi di grave malattia respiratoria a bordo della nave da crociera Mv Hondius. Dall'ultimo report pubblicato l'8 maggio, precisa l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute, "sono stati segnalati altri 2 casi confermati in Francia e Spagna", oltre al "risultato non conclusivo per un caso negli Stati Uniti. Tutti i casi riguardavano passeggeri della nave", sottolinea l'Oms.

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"Attraverso i canali del Regolamento sanitario internazionale (Ihr, 2005) - si legge nel rapporto - tutti i Punti focali nazionali dell'Ihr sono stati informati e stanno supportando le attività internazionali di tracciamento dei contatti. L'Oms - viene ribadito - ha valutato come basso il rischio che questo evento rappresenta per la popolazione mondiale, e continuerà a monitorare la situazione epidemiologica e ad aggiornare la valutazione del rischio secondo necessità".

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