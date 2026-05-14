Hantavirus, Oms: "11 casi segnalati di cui 8 confermati, 3 morti" - Diretta

"Al 13 maggio sono stati segnalati in totale 11 casi" di hantavirus, "inclusi 3 decessi (tasso di mortalità del 27%). Otto casi sono stati confermati in laboratorio come infezione da virus Andes, 2 sono probabili e 1 caso rimane non conclusivo ed è in fase di ulteriori accertamenti". E' il bilancio comunicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel terzo rapporto sul cluster di hantavirus diffuso dall'Oms dopo la notifica - il 2 maggio scorso - di casi di grave malattia respiratoria a bordo della nave da crociera Mv Hondius. Dall'ultimo report pubblicato l'8 maggio, precisa l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute, "sono stati segnalati altri 2 casi confermati in Francia e Spagna", oltre al "risultato non conclusivo per un caso negli Stati Uniti. Tutti i casi riguardavano passeggeri della nave", sottolinea l'Oms.