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Famiglia del bosco, "esclusa ogni ipotesi affidamento o adozione minori": cosa dice l'avvocato Pillon

La dichiarazione del legale: "Sono persone squisite che, pur provate dalla sofferenza della separazione dai loro amati figli, mantengono grande dignità e lucidità"

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - (Fotogramma/Ipa)
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - (Fotogramma/Ipa)
14 maggio 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori”. Così l’avvocato Simone Pillon, attuale legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, dopo aver incontrato nella tarda mattinata di oggi la curatrice e la tutrice dei bambini prima e i genitori poi.

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“Sono persone squisite che, pur provate dalla sofferenza della separazione dai loro amati figli, mantengono grande dignità e lucidità. Mi hanno confermato - spiega - che la madre oggi ha incontrato i figli. Mi hanno ribadito la disponibilità a documentare tutto quanto richiesto dalle autorità nell'interesse dei minori. Ho confermato loro che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori, come previsto dalla dichiarazione universale dei diritti umani e dalla nostra Costituzione”.

“Manifesto l'impegno come nuovo difensore ad instaurare in clima collaborativo con tutti, a condizione che ciò avvenga con lealtà, correttezza e trasparenza da parte di tutti. Ringrazio la stampa che - come diceva Jefferson - continua - funge da cane da guardia del potere sia politico che giudiziario. Mi permetto di chiedere ora una attenuazione della copertura mediatica nell'interesse del buon esito della vicenda”.

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Tag
affidamento familiare adozione minori educazione dei figli famiglia nel bosco
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