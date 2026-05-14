circle x black
Cerca nel sito
 

Trump in Cina: "Colloqui estremamente positivi e produttivi". E invita Xi alla Casa Bianca

L'incontro avverrà il 24 settembre. Il presidente Usa: "Non vediamo l'ora". Il leader cinese: "Dobbiamo essere partner, non rivali, non roviniamo i rapporti"

Donald Trump e Xi Jinping - (Afp)
Donald Trump e Xi Jinping - (Afp)
14 maggio 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi". Così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping. Il presidente degli Stati Uniti, riportano i media americani, ha ringraziato Xi per "la magnifica accoglienza, senza pari". Durante il banchetto a cui ha partecipato con Xi, il presidente Usa ha aggiunto che sinora i colloqui sono stati "tutti positivi per gli Usa e la Cina".

CTA

"Oggi abbiamo avuto conversazioni e incontri estremamente positivi e produttivi con la delegazione cinese, e questa sera è un'altra preziosa opportunità per discutere tra amici alcune delle cose di cui abbiamo parlato oggi", ha detto Trump parlando all'inizio del banchetto di Stato offerto da Xi e sottolineando come la relazione tra Stati Uniti e Cina sia "una delle più significative nella storia umana". E a esempio dell'influenza americana sulla cultura del gigante asiatico, il presidente ha detto che "molti cinesi ora amano il basket e i blue jeans". E d'altro canto "i ristoranti cinesi in America oggi superano in numero le cinque più grandi catene di fast food negli Stati Uniti messe insieme", ha osservato, definendola "un'affermazione piuttosto importante".

L'invito alla Casa Bianca

Trump ha invitato Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan alla Casa Bianca, ha annunciato lo stesso presidente americano durante il banchetto offerto dal presidente cinese, precisando che l'incontro avverrà il 24 settembre. "Non vediamo l'ora. E ora vorrei alzare un calice e proporre un brindisi ai ricchi e duraturi legami tra i popoli americano e cinese", le parole del presidente Usa.

“Grazie ancora, presidente Xi, per questa splendida accoglienza, e stasera, è mio onore estendere un invito a lei, signora Peng, a farci visita alla Casa Bianca questo 24 settembre", ha detto Trump, tornando a definire quella tra Washington e Pechino "una relazione molto speciale, e voglio ringraziarvi ancora, questo è un momento incredibile".

"Il mondo è un mondo speciale con noi due uniti e insieme", ha scandito il presidente Usa durante il discorso al banchetto di Stato, ribadendo che Stati Uniti e Cina hanno "molto in comune" e indicando i valori del "duro lavoro", del "coraggio" e del "successo".

Xi cita slogan Maga

Insieme, Cina e Stati Uniti, "possiamo aiutarci a vicenda a raggiungere il successo", ha detto il leader cinese Xi Jinping, secondo le dichiarazioni riportate dai giornalisti al seguito del presidente degli Stati Uniti. "I popoli di Cina e Stati Uniti sono entrambi grandi popoli, impegnati a realizzare il grande rinnovamento della nazione cinese e a rendere di nuovo grande l'America", ha affermato Xi, che ha aggiunto "make America great again", citando lo slogan secondo la traduzione ascoltata dai reporter.

"Oggi con il presidente Trump abbiamo avuto uno scambio approfondito sulle relazioni Cina-Usa e le dinamiche a livello regionale e internazionale" e "sia la Cina che gli Stati Uniti guadagnano dalla cooperazione e perdono nel confronto", motivo per cui "i nostri due Paesi dovrebbero essere partner e non rivali", ha ribadito il leader cinese.

"Entrambi crediamo che le relazioni Cina-Usa siano le più importanti a livello bilaterale al mondo - ha aggiunto, nelle dichiarazioni raccolte dalla Cnn - Dobbiamo farle funzionare e non rovinarle mai". "Io e il presidente Trump abbiamo concordato di costruire un rapporto costruttivo tra Cina e Usa di stabilità strategica per promuovere uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni e portare pace, prosperità e progresso al mondo", ha aggiunto Xi Jinping.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Donald Trump Xi Jinping Trump Cina Donald Trump Cina Trump in Cina Donald Trump Xi Jinping
Vedi anche
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza