circle x black
Cerca nel sito
 

La trappola di Tucidide, ecco perché Xi ne parla con Trump

Reso popolare da Graham Allison, professore dell'Università di Harvard, il concetto si riferisce ai pericoli che sorgono quando una potenza emergente sfida una potenza consolidata

Xi Jinping e Donald Trump - (Afp)
Xi Jinping e Donald Trump - (Afp)
14 maggio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Xi Jinping ne parla da anni. "Riusciranno Cina e Usa a superare la trappola di Tucidide e creare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze?", è la domanda retorica che il leader cinese ha posto a Donald Trump nella Grande Sala del Popolo durante l'atteso vertice, secondo le dichiarazioni riportate dall'agenzia ufficiale cinese Xinhua.

CTA

Cos'è la trappola di Tucidide

Reso popolare da Graham Allison, professore dell'Università di Harvard, il concetto si riferisce ai pericoli che sorgono quando una potenza emergente sfida una potenza consolidata. Per Tucidide, storico greco, l'ascesa di Atene aveva instillato tanto timore in Sparta da rendere inevitabile la guerra. Pechino, spiega il Wall Street Journal, insiste su come per Xi sia un desiderio di relazioni pacifiche con Washington. Ma in Cina se ne parla anche per puntare il dito contro gli Stati Uniti quando salgono le tensioni.

"Riusciremo ad affrontare insieme le sfide globali e a garantire maggiore stabilità al mondo? - ha detto ancora Xi a Trump - Riusciremo a costruire insieme un futuro più luminoso insieme per le nostre relazioni bilaterali nell'interesse del benessere delle due popolazioni e del futuro dell'umanità?".

Per Graham Allison, come ha detto lui stesso a Cnbc, la tregua commerciale tra le due superpotenze finirà per diventare un accordo formale. I Ceo che accompagnano Trump nel gigante asiatico hanno lasciato trapelare ottimismo davanti ai giornalisti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Donald Trump Cina Trump Cina Donald Trump Xi Jinping Donald Trump Xi Jinping trappola di Tucidide trappola di Tucidide cosa è
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza