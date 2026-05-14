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Internazionali, oggi Sinner-Rublev - Diretta

Il tennista azzurro sfida il russo nei quarti del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
14 maggio 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo arriva al match dopo aver battuto Ofner all'esordio, Popyrin al secondo turno e vinto il derby italiano con Pellegrino al terzo. Rublev invece ha eliminato Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.

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In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà in semifinale il vincente della sfida tra Landaluce e Medvedev.

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