Il nuovo avvocato è Simone Pillon, l'ex senatore della Lega difenderà Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Dimessa dall'ospedale la bimba

Ennesimo colpo di scena nella vicenda della famiglia nel bosco. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il nuovo avvocato sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega.

Catrine non può stare con i figli

Intanto il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso avanzato dagli ex legali contro l'ordinanza emessa il 6 marzo scorso, con cui gli stessi giudici avevano disposto l’allontanamento della madre Catherine dall'istituto di Vasto (Ch) in cui da novembre i tre bambini si trovano. I magistrati, che in quell'occasione avevano disposto anche il trasferimento dei piccoli in altra struttura, per poi ripensarci, sono intervenuti dopo il pronunciamento della Corte d’Appello, che aveva dichiarato "improcedibile" il ricorso. Il collegio ha rigettato tutte le richieste presentate dalla difesa, confermando integralmente l’ordinanza già adottata nei confronti della madre la cui presenza, secondo i giudici, non giova ai piccoli. Resta quindi valido il provvedimento che impedisce alla donna di stare e di recarsi nella casa famiglia dove sono stati collocati i suoi figli.

La bimba dimessa dall'ospedale

Nel frattempo è stata dimessa nel pomeriggio di oggi dall'ospedale di Vasto (Ch) la picccola Trevallion che era stata ricoverata lo scorso 5 maggio per una patologia respiratoria di probabile natura virale, come ha specificato la Asl Lanciano Vasto Chieti. La piccina, che si è rimessa completamente, è tornata nell'istituto dove si trovano, dallo scorso novembre, anche il fratello e la sorella.

L'allontamento dai genitori

Nei giorni scorsi è stato confermato l’allontanamento di Catherine Birmingham dai suoi figli. La sezione minorile della Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati dei coniugi Trevallion contro il provvedimento emesso il 6 marzo dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila. La decisione aveva stabilito l’allontanamento della madre dalla struttura che, da novembre, ospita i tre figli della coppia.

I bambini erano già stati affidati a una struttura protetta di Vasto dopo essere stati sottratti ai genitori su disposizione dell’autorità giudiziaria.