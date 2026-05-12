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Elezioni Figc, Malagò scioglie la riserva: domani mattina presenterà candidatura per la presidenza

Secondo quanto risulta all'Adnkronos, nelle prossime ore l'ex numero uno del Coni formalizzerà la decisione

Giovanni Malagò - Fotogramma/IPA
Giovanni Malagò - Fotogramma/IPA
12 maggio 2026 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovanni Malagò ha deciso. A quanto apprende l'Adnkronos, l'ex presidente del Coni, romano, sessantasette anni, avrebbe sciolto la sua riserva sulla candidatura alla presidenza della Figc. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, infatti, è rimasta orfana del presidente dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguite all'ennesima mancata qualificazione della Nazionale dai Mondiali. Secondo quanto risulta all'Adnkronos, già domani mattina l'imprenditore romano depositerà la sua candidatura. (di Davide Desario)

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