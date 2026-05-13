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Musetti salta il Roland Garros: "Infortunio non mi permette di partecipare"

Il tennista azzurro si è infortunato durante gli ottavi degli Internazionali

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
13 maggio 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Lorenzo Musetti salta il Roland Garros. Oggi, mercoledì 13 maggio, il tennista azzurro ha annunciato che non potrà partecipare allo Slam parigino a causa dell'infortunio riportato agli Internazionali d'Italia 2026, di cui aveva parlato al dopo la sconfitta con Casper Ruud negli ottavi del Masters 1000 di Roma.

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"Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero", ha scritto Musetti in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, "purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente".

"Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati", ha concluso Musetti.

Riproduzione riservata
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musetti musetti infortunio musetti roland garros
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