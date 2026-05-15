Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata

Ultimo giorno del Congresso Europeo sull'Obesità qui a Istanbul dove si sono dati appuntamento oltre 5mila specialisti per parlare di una malattia che, secondo gli esperti, è una grande sfida di salute pubblica per la diffusione ma anche per l'impatto clinico ed economico che rappresenta. I riflettori si sono accesi soprattuto sulle terapie farmacologiche di ultima generazione sulle quali il lavoro dei ricercatori è particolarmente vivace visti i tanti studi in campo. Quest'anno dati inediti sono stati presentati sui benefici clinici specifici per la salute femminile nelle diverse fasi della vita, ma anche sulle nuove formulazioni, con l'annuncio del prossimo arrivo della semaglutide in pillole, già approvata negli Stati Uniti e attesa per la fine dell'anno in Europa.

Sull'impatto economico dell'obesità uno studio dell'Univerisità di Tor Vergata ha calcolato che con terapie efficaci per la perdita di peso si potrebbero risparmiale fino a 550 milioni solo di ospedalizzazioni per eventi cardiobvascolari gravi.

Si è parlato anche del fatto che la misurazione del peso e dell'altezza dei pazienti viene trascurata dai medici, anche se è uno strumento semplice e a basso costo di screening per la malattia . Mentre l'educazione agli stili di vita sani delle persone, a partire dai bambini, resta un punto di grande attenzione del modo scientifico. Tra le curiosità uno studio sull'aumento del peso medio nella popolazione negli ultimi anni che ha un inaspettato impatto sul numero di persone che posono entrare in ascensore con la raccomandazione ai produttori, da parte dei ricercatori, di aggiornare i cartelli sull'indicazione di capienza e sicurezza. Mentre un'originale sessione scientifica ha analizzato il profondo legame tra la storia dell'arte e l'obesità, spiegando come l'arte possa aiutare i medici a sviluppare maggiore empatia verso i pazienti