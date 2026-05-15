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Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta

L'ambasciatore italiano arrivato a Malè. Imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana sul luogo dell’incidente in cui sono morti i 5 subacquei

Italiani morti alle Maldine, iniziate le operazioni di recupero dei corpi - Fotogramma /Ipa
Italiani morti alle Maldine, iniziate le operazioni di recupero dei corpi - Fotogramma /Ipa
15 maggio 2026 | 08.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. L'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, riferisce intanto una nota della Farnesina.

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Sul luogo dell’incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità.

Al momento, si precisa, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

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