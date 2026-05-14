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Italiani morti alle Maldive durante immersione, lo pneumologo: "Con concentrazioni elevate l’ossigeno diventa tossico"

Micheletto: "Tragedia fa pensare a un problema nelle bombole, iperossia fine orribile"

Un sub - (IPa)
Un sub - (IPa)
14 maggio 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La morte per tossicità da ossigeno, o iperossia, è una delle più drammatiche che possano verificarsi durante un’immersione, una fine orribile". Così Claudio Micheletto, past president dell'Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo) e direttore Pneumologia presso l'azienda ospedaliera universitaria di Verona, commenta all’Adnkronos Salute l’ipotesi legata al decesso dei 5 subacquei italiani alle Maldive.

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Cosa succede quando si respirano concentrazioni troppo elevate di ossigeno

"Quando si respirano concentrazioni troppo elevate di ossigeno, il gas diventa tossico per l’organismo - spiega lo specialista - Durante l’immersione compaiono vertigini, dolore, alterazione dello stato di coscienza e disorientamento, condizioni che rendono impossibile risalire in superficie". La tossicità da ossigeno provoca "danni sia neurologici sia respiratori. L’iperossia determina un’infiammazione acuta dell’apparato bronco-respiratorio, con danni a polmoni e alveoli, oltre a effetti sul sistema nervoso centrale", sottolinea Micheletto.

Secondo l’esperto, il fatto che cinque persone siano morte nella stessa immersione fa pensare "non tanto a un problema di profondità, quanto piuttosto a ciò che hanno respirato". I sintomi dell'iperossia comprendono "dolore toracico, infiammazione acuta e una grave tossicità dei tessuti, incompatibile con la sopravvivenza". "È probabile che qualcosa non abbia funzionato nelle bombole - conclude Micheletto -. Chi le utilizzava non poteva accorgersene: i controlli competono a chi produce e gestisce le attrezzature".

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maldive maldive italiani morti maldive iperossia cos'è maldive tossicità da ossigeno
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