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Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione

La tragedia nell'atollo di Vaavu, la Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso

Maldive - Fotogramma /Ipa
Maldive - Fotogramma /Ipa
14 maggio 2026 | 17.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque italiani sono morti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive, in seguito a incidente durante un'immersione subacquea. Lo ha riferito la Farnesina, precisando che i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive.

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La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. La sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare.

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