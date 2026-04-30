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Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: confermato l'allontanamento della madre dai figli

Rigettato il ricorso presentato dai legali di Catherine Birmingham e del marito Nathan Trevallion

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della 'famiglia nel bosco'
Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della 'famiglia nel bosco'
30 aprile 2026 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Confermato l'allontanamento dai figli per Catherine, la mamma della “famiglia nel bosco” di Palmoli, a Chieti. La Corte d’Appello dell’Aquila, sezione minorile, ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali dei coniugi Trevallion.

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Il documento contestava il provvedimento emesso lo scorso 6 marzo dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che aveva stabilito l’allontanamento della madre, Catherine Birmingham, dalla struttura in cui i tre figli sono ospitati da novembre. I bambini, infatti, erano stati precedentemente portati via ai genitori su disposizione dell’autorità giudiziaria e collocati in un istituto a Vasto.

La perizia: "Genitori inadeguati"

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo la perizia psichiatrica depositata nei giorni scorsi al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, sarebbero "genitori inadeguati". La perizia ha infatti confermato la sussistenza di una condizione di incapacità genitoriale. Il documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli.

La consulente ha individuato specifici tratti di personalità nei genitori che interferiscono con i bisogni evolutivi dei tre figli minori. Pur riconoscendo alla coppia determinazione ed energia, l’analisi complessiva mette in luce fragilità significative che avrebbero inciso sullo sviluppo neuropsicologico dei bambini, determinandone una condizione di immaturità.

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