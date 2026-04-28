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Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: "Genitori inadeguati, no a ricongiungimento"

Il documento di 196 pagine, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia in Nathan Trevallion e Catherine Birmingham competenze ritenute inadeguate

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - Ipa
Catherine Birmingham e Nathan Trevallion - Ipa
28 aprile 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, madre e padre della cosiddetta famiglia nel bosco, sarebbero "genitori inadeguati". La perizia psichiatrica depositata ieri al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha infatti confermato la sussistenza di una condizione di incapacità genitoriale. Il documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli, nel Chietino.

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La consulente ha individuato specifici tratti di personalità nei genitori che interferiscono con i bisogni evolutivi dei tre figli minori. Pur riconoscendo alla coppia determinazione ed energia, l’analisi complessiva mette in luce fragilità significative che avrebbero inciso sullo sviluppo neuropsicologico dei bambini, determinandone una condizione di immaturità.

I minori restano nella struttura protetta di Vasto

Nelle conclusioni si legge che "la richiesta di immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre appare priva di fondamento clinico e giuridico". La perizia indica pertanto la necessità di mantenere i minori nella struttura protetta di Vasto, dove si trovano dal 20 novembre scorso. Secondo la psichiatra, la tutela dei bambini deve passare attraverso un percorso graduale di avvicinamento alla realtà sociale e sanitaria, superando il contesto di isolamento in cui sono cresciuti. La consulente non esclude, tuttavia, che Nathan Trevallion e Catherine Birmingham possano in futuro recuperare l’idoneità genitoriale.

Lega: "Inspiegabile violenza istituzionale contro bimbi e genitori"

"Siamo di fronte a una inspiegabile forma di violenza istituzionale nei confronti di una famiglia che ha scelto l’Italia, e che vorrebbe solo tornare a vivere tranquilla, nel pieno rispetto della legge italiana su casa, educazione e salute. In questo come in altri casi è purtroppo evidente la difficoltà dei tribunali a correggere i propri giudizi iniziali e a cambiare rotta, nell’esclusivo e supremo interesse dei minori". Così una nota della Lega dopo la notizia dei contenuti negativi della perizia richiesta dal tribunale per i minorenni.

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