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Iran, nuova proposta agli Usa tra Hormuz e nucleare. Cnn: Trump verso il no - Diretta

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Donald Trump - Fotogramma /Ipa
Donald Trump - Fotogramma /Ipa
28 aprile 2026 | 07.55
Redazione Adnkronos
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E' un futuro ancora incerto quello dei negoziati per porre fine alla guerra tra Usa e Iran anche nella giornata di oggi, martedì 28 aprile. Sul tavolo, infatti, la proposta presentata da Teheran a Washington per far ripartire i colloqui, con la richiesta dello stop al blocco navale imposto dagli Stati Uniti e la possibilità, vincolata alla riapertura dello Stretto di Hormuz, di discutere dell'arricchimento dell'uranio in un secondo momento. Una proposta che tuttavia, spiega Cnn, il presidente americano Donald Trump ha lasciato intendere di non essere disposto ad accettare.

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