Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’

Il rosso sul red carpet? “Avanguardia pura”, sentenzerebbe Miranda Priestly, alias Meryl Streep. E per una sera, Milano sembra darle ragione. Alla Rinascente, affacciata su Piazza Duomo, il pre-party dell’anteprima italiana di ‘Il diavolo veste Prada 2’, in al cinema dal 29 aprile prossimo,

ha trasformato il department store in una passerella dal dress code chiarissimo: ‘Miranda approved’. Traduzione: rosso ovunque. Un colore tutt’altro che casuale, scelto da molti degli ospiti presenti, assieme a nero affilato e tocchi di bianco.

Nessuna traccia del cast. Anne Hathaway, Emily Blunt o la Streep in persona erano impegnate nella première a Londra, ma fuori dalle porte della Rinascente una folla di curiosi ha presidiato la scena, nella speranza di intercettare almeno una star di Hollywood.

Un pizzico di spettacolo non è mancato. A inaugurare il photocall lo staff della Rinascente, seguito da una parata di volti noti che ha trasformato l’evento in una celebrazione italiana dello stile. Tra gli ospiti, la sempre impeccabile Anna Dello Russo, la conduttrice tv Federica Panicucci, e volti della scena entertainment e lifestyle come Paolo Stella e lo chef Ernst Knam. E ancora: il cantautore Giovanni Caccamo, la voce radiofonica Rosaria Renna e Gianluca Gazzoli, accompagnato dalla moglie.

Il parterre si è fatto via via più fitto con nomi come Mara Maionchi, Serena Autieri, Lodovica Comello, Natasha Stefanenko e la campionessa olimpica Arianna Fontana. Non sono mancati volti amatissimi della tv e della musica come Cecilia Rodriguez, Michele Bravi, Enzo Miccio, Carla Gozzi, Luca Zingaretti, Enrico Papi, Mara Sattei e Simona Ventura. A completare la sfilata: Cristina Chiabotto, Chiara Galiazzo, Rovazzi, Clara e Angelo Duro — ognuno con la propria interpretazione del tema ‘Miranda Approved’.