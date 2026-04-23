Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video

Metti una sera a cena, in un ristorante romano, Sal Da Vinci, Alex Britti e Federico Zampaglione. Aggiungi un anfitrione d’eccezione come Max Giusti, mescola con garbo uno spaccato vivace di mondanità capitolina, e il risultato è servito: una perfetta serata di primavera, dal sapore autenticamente romano, con quel tocco di magia che ricorda le notti della 'Dolce Vita'. Il palcoscenico è 'La Pisanella', nel quartiere della Pisana, ristorante di proprietà del conduttore e comico, che per una sera si trasforma in un elegante salotto artistico.