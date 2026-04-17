Presentato al Senato ‘RentVolution’ il rapporto di SoloAffitti

Affitti, Garavaglia: "Serve un contratto piu' libero tra le parti"
durante RentVolution, evento di SoloAffitti sulle locazioni che si è tenuto in Senato
durante RentVolution, evento di SoloAffitti sulle locazioni che si è tenuto in Senato
Nonostante il rincaro dei canoni, otto milioni di case restano sfitte a causa di una profonda crisi di fiducia dei proprietari. Il timore di morosità e sfratti infiniti blocca il mercato, creando un paradosso dove l'abbondanza di immobili inutilizzati non frena l'impennata dei prezzi nelle città. È l...
"Il mercato delle locazioni è oggi fortemente sbilanciato: la domanda è in espansione mentre l'offerta non riesce a soddisfarla". Tra le priorità vi è la necessità di rendere il mercato "più flessibile e sicuro, garantendo tempi certi per il rientro in possesso dell'immobile in caso di morosità". Cos...
"Utilizzando dei software di Mimesi abbiamo costruito un progetto di ascolto della rete indicizzando tutti i contenuti sul mondo della sanità pubblicati dagli utenti sulle piattaforme social. Emerge che il covid ha fatto da spartiacque sull'attenzione della salute, un'attenzione mai più ridimensionat...