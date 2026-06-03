Le verifiche, richieste dopo l'intervento del Quirinale e del ministero della Giustizia, non hanno fatto emergere elementi tali da modificare la valutazione già trasmessa nei mesi scorsi

La Procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti al termine degli approfondimenti disposti dopo le notizie pubblicate dalla stampa nelle scorse settimane. Le verifiche, richieste dopo l'intervento del Quirinale e del ministero della Giustizia, non hanno fatto emergere elementi tali da modificare la valutazione già trasmessa nei mesi scorsi.