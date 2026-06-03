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Caso Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia

Le verifiche, richieste dopo l'intervento del Quirinale e del ministero della Giustizia, non hanno fatto emergere elementi tali da modificare la valutazione già trasmessa nei mesi scorsi

Nicole Minetti - (Ipa)
Nicole Minetti - (Ipa)
03 giugno 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Procura generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti al termine degli approfondimenti disposti dopo le notizie pubblicate dalla stampa nelle scorse settimane. Le verifiche, richieste dopo l'intervento del Quirinale e del ministero della Giustizia, non hanno fatto emergere elementi tali da modificare la valutazione già trasmessa nei mesi scorsi.

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