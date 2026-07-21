circle x black
Cerca nel sito
 

Inchiesta arbitri, pm Milano: "Vuoto probatorio, solo ipotesi e illazioni"

La procura ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi

Gianluca Rocchi - Ipa/Fotogramma
Gianluca Rocchi - Ipa/Fotogramma
21 luglio 2026 | 20.51
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Solo ipotesi e nessuna prova e, a maggior ragione dopo la "diffusione mediatica" dell'esistenza delle indagini, "non sembrano potersi svolgere utilmente investigazioni di alcun genere" come il sequestro dei device (pc e telefoni) "che per scelta investigativa non è stato eseguito in precedenza" dato che le intercettazioni in corso "apparivano confortare l'impostazione accusatoria". E' uno dei passaggi del provvedimento della Procura di Milano nell'inchiesta sugli arbitri.

Le intercettazioni riempiono in gran parte le 18 pagine del decreto di archiviazione dell'Inter, ma la Procura chiarisce che si resta nel capo delle ipotesi o delle suggestioni. In particolare tra le ipotesi "residuali" c'è quella che le presunte interferenze dell'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, per il quale è stata chiesta l'archiviazione dall'accusa di frode sportiva, siano legate alla promessa di un'utilità, "consistente in progressioni di carriera nel sistema arbirale".

La base probatoria di tale ipotesi "è costituita dall'esistenza di ottimi rapporti tra Gravina e Rocchi da in lato e dall'esistenza di un indubbio peso politico nella lega da parte del Fc Internazionale, nella persona di Marotta, a sua volta legato da buoni rapporti personali con Gravina". Si tratta di una base probatoria "inidonea a provare l'ipotesi di frode sportiva specifica, che richiede un principio di prova, anche indiziario, di una promessa di utilità, posta in essere da Gravina in accordo con Marotta verso Rocchi, perché costui accellasse interferenze volte a turbare la regolarità della gara". Per i pm milanesi "Il vuoto probatorio degrada tale ipotesi al rango della mera illazione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inchiesta arbitri frode sportiva intercettazioni procura di Milano
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza