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Pozzolo fuori strada con il suv nel biellese, tasso alcolemico molto superiore al limite

Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Non si tratta della prima violazione per il parlamentare, già condannato per porto illegale di arma a seguito dello sparo partito dal suo piccolo revolver, nel Capodanno 2024

Pozzolo fuori strada con il suv nel biellese, tasso alcolemico molto superiore al limite
03 giugno 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite.

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Non si tratta della prima violazione per il parlamentare, già condannato a un anno e tre mesi con pena sospesa dal Tribunale di Biella per porto illegale di arma a seguito dello sparo partito dal suo piccolo revolver, nel Capodanno 2024, durante una festa nella Pro Loco di Rosazza. A seguito della vicenda Pozzolo, allora deputato di Fratelli d'Italia, era stato espulso dal partito e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.

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