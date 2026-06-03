Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. Non si tratta della prima violazione per il parlamentare, già condannato per porto illegale di arma a seguito dello sparo partito dal suo piccolo revolver, nel Capodanno 2024

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite.

Non si tratta della prima violazione per il parlamentare, già condannato a un anno e tre mesi con pena sospesa dal Tribunale di Biella per porto illegale di arma a seguito dello sparo partito dal suo piccolo revolver, nel Capodanno 2024, durante una festa nella Pro Loco di Rosazza. A seguito della vicenda Pozzolo, allora deputato di Fratelli d'Italia, era stato espulso dal partito e accolto nel neonato movimento del generale Vannacci.