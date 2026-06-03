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Tromba d'aria a Roma, alberi e rami caduti ma nessun ferito - il video del vortice

Il vento ha spazzato via cassonetti, divelto segnali stradali

Tromba d'aria a Roma - Meteo Lazio - Instagram
Tromba d'aria a Roma - Meteo Lazio - Instagram
03 giugno 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Tromba d'aria oggi a Roma. Intorno alle 8 di questa mattina, subito dopo un temporale, nel quadrante nordest della Capitale, un potente vortice ha spazzato via cassonetti, divelto segnali stradali e causato la caduta di alcuni alberi e rami. Diverse strade sono state bloccate.

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Nelle zone coinvolte, tra cui Conca d'Oro, Talenti, Montesacro e Prati fiscali, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune strutture rese pericolanti dalla furia del vento. Non risultano feriti.

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maltempo tromba d'aria vento roma
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