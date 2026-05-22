Italia Green Film Festival, assegnati Premi speciali VII edizione

In attesa della serata finale del 25 maggio al Teatro Argentina, la VII edizione dell’Italia Green Film Festival ha annunciato i primi riconoscimenti dedicati ai talenti emergenti, alla carriera e alla memoria. Il festival, nato per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale attraverso il linguaggio della settima arte, quest’anno è dedicato al tema 'Return to Human', un invito a recuperare emozioni, relazioni e consapevolezza in un mondo sempre più segnato dall’isolamento. Il 'Premio talenti emergenti' sarà assegnato all’attrice Nina Pons per il film A Year in London di Flaminia Graziadei. Classe 1998, Pons ha esordito in teatro nel 2017 per poi ottenere notorietà grazie alla serie Baby, diretta da Andrea De Sica e Anna Negri. Successivamente è stata scelta da Leonardo Pieraccioniper il film 'Pare parecchio Parigi' e da Carlo Verdone per Vita da Carlo.

'A Year in London', uscito nelle sale nell’aprile 2026, racconta la storia di una giovane stilista italiana trasferitasi a Londra per frequentare una prestigiosa università di moda. Sullo sfondo delle città di Roma e Londra, il film affronta i temi dell’inclusione sociale, della sostenibilità nel fashion system e della libertà di amare. Il 'Premio alla carriera' andrà invece ai registi Silvano Agosti e Franco Piavoli, legati da una lunga amicizia artistica culminata nella realizzazione del film Il pianeta azzurro, considerato uno dei manifesti del cinema Green. La pellicola, realizzata nelle campagne lombarde, racconta il ciclo delle stagioni e il rapporto tra uomo e natura attraverso un linguaggio poetico e contemplativo.

Il 'Premio alla memoria' sarà dedicato all’autore e regista Francesco Cinquemani, scomparso nel dicembre 2025. A ritirare il riconoscimento sarà la compagna Elisabetta Marra, madre della figlia Anais. "Ricordiamo Francesco per il suo entusiasmo e la sua visione, che lo hanno guidato nel realizzare il cinema che ha sempre sognato di raccontare", ha dichiarato Marra, ricordando il regista e il suo impegno artistico e umano. Nel corso della sua carriera internazionale, Cinquemani ha diretto film come 'Andròn: The Black Labyrinth' con Alec Baldwin e Danny Glover, 'La Rosa velenosa' con John Travolta e Morgan Freeman, fino a 'Il magico mondo di Billie', ultimo lavoro prima della scomparsa. Il festival ha inoltre ricordato il suo impegno sociale attraverso documentari, progetti nelle carceri e collaborazioni con Save the Children. La cerimonia conclusiva del festival assegnerà le Golden Leaf alle migliori produzioni italiane e internazionali impegnate nella diffusione dei valori della sostenibilità ambientale e umana attraverso il cinema.