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Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo durante un talk Adnkronos, respinge l'ipotesi di una chiusura anticipata della legislatura

21 maggio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al talk Adnkronos 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', respinge l'ipotesi di una chiusura anticipata della legislatura. Nelle ultime ore, un altro ministro, il vicepremier Matteo Salvini, si è mostrato molto più possibilista rispetto alla strada del voto anticipato, legandola anche all'evoluzione di fattori economici.

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Governo elezioni Urso Salvini
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