Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video

"Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo". Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al talk Adnkronos 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', respinge l'ipotesi di una chiusura anticipata della legislatura. Nelle ultime ore, un altro ministro, il vicepremier Matteo Salvini, si è mostrato molto più possibilista rispetto alla strada del voto anticipato, legandola anche all'evoluzione di fattori economici.