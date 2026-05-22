Mentre il Festival di Cannes si prepara alle battute finali con la cerimonia di premiazione in programma domani, il Concorso chiude al femminile. Protagonista assoluta della giornata è Monica Bellucci, sbarcata sulla Croisette per presentare 'Histoires de la nuit' ('The Birthday Party') di Léa Mysius, in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. Fuori Concorso, 'L’objet du délit' ('Crescendo') di Agnès Jaoui. Ambientato dietro le quinte di un teatro dell’opera, il film analizza ciò che il movimento #MeToo ha cambiato - o non ha cambiato - nelle dinamiche di potere del mondo artistico.