circle x black
Cerca nel sito
 

Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata

22 maggio 2026 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mentre il Festival di Cannes si prepara alle battute finali con la cerimonia di premiazione in programma domani, il Concorso chiude al femminile. Protagonista assoluta della giornata è Monica Bellucci, sbarcata sulla Croisette per presentare 'Histoires de la nuit' ('The Birthday Party') di Léa Mysius, in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. Fuori Concorso, 'L’objet du délit' ('Crescendo') di Agnès Jaoui. Ambientato dietro le quinte di un teatro dell’opera, il film analizza ciò che il movimento #MeToo ha cambiato - o non ha cambiato - nelle dinamiche di potere del mondo artistico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cannes 2026 cannes 2026 giorno 11 cannes 2026 monica bellucci cannes 2026 metoo
Vedi anche
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza