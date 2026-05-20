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Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata

20 maggio 2026 | 10.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi riflettori puntati su Rami Malek. L’attore premio Oscar arriva al 79esimo Festival di Cannes per presentare ‘The Man I Love’ di Ira Sachs dove interpreta un artista della New York degli Anni 80 che, di fronte alla malattia e alla morte, si lascia travolgere da un amore impossibile. Sulla Croisette arriva anche un omaggio al cinema italiano con ‘Roma Elastica’ di Bertrand Mandico con protagoniste Marion Cotillard e Noémie Merlant. Girato negli studi di Cinecittà, racconta la storia di un ex gloria del cinema che arriva a Roma con la sua fedele truccatrice e manager per girare un film di fantascienza.

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Nel cast anche volti noti del nostro cinema, come Isabella Ferrari, Maurizio Lombardi, Ornella Muti, Franco Nero, Michele Bravi e Tea Falco. Tra i momenti attesi di questa nona giornata, ci sono: il film in Concorso ‘La bataille De Gaulle: l’Âge de fer’ di Antonin Baudry, che racconta il momento in cui De Gaulle, solo contro tutti, fugge a Londra per continuare la lotta e tenere viva l’idea di una Francia libera, e il documentario sul leggendario Bruce Dern di Mike Mendez. Sulla Croisette per presentare il doc sono venuti Bruce Dern e sua figlia Laura Dern, tra le attrici più brillanti del cinema mondiale.

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