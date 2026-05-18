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Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi

18 maggio 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella settima giornata del 79esimo Festival di Cannes arrivano due nuovi titoli del Concorso: ‘L’Inconnue’ di Arthur Harari e ‘Fjord’ di Cristian Mungìu. ‘L’Inconnue’ segue un fotografo che, dopo un incontro folgorante durante una festa, si ritrova misteriosamente nel corpo della donna che stava seguendo, interpretata da Léa Seydoux, di nuovo protagonista sulla Croisette dopo ‘Gentle Monster’. Mentre ‘Fjord’, con Sebastian Stan e Renate Reinsve, racconta la storia di una famiglia romeno‑norvegese molto religiosa che vive in un villaggio sul fiordo. Quando sul corpo del figlio maggiore compaiono dei lividi, la comunità inizia a interrogarsi sul confine tra educazione tradizionale e abuso.

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Dal Fuori Concorso arriva ‘Her Private Hell’ di Nicolas Winding Refn: in una metropoli futuristica avvolta da una nebbia letale, il destino di una giovane donna è in cerca del padre e quello di un soldato americano in missione disperata per salvare sua figlia si incontrano. Spazio anche ai classici con il restauro 4K di 'Metti una sera a cena’ di Giuseppe Patroni Griffi del 1969, scritto da Dario Argento, presente sulla Croisette per l’anteprima.

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