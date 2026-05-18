circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia

I corpi, ancora in corso di identificazione, erano sul pavimento del seminterrato del palazzo e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore

Carabinieri - (Ufs)
Carabinieri - (Ufs)
18 maggio 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giallo nel Napoletano, dove due donne sono state trovate morte all’interno di un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta in un cantiere di viale Italia, dove sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola dopo la segnalazione della presenza di due corpi senza vita.

CTA

Secondo una prima ricostruzione investigativa, le vittime sarebbero precipitate da due diversi vani ascensore del palazzo in costruzione, finendo nel piano seminterrato dell’edificio. Le donne non sono state ancora identificate e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono arrivati anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei Carabinieri di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi tecnici all’interno del cantiere. Gli inquirenti stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o di altro.

L’area è stata transennata per consentire tutti gli accertamenti del caso, mentre proseguono le indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
morte edificio in costruzione indagini
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza