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Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata

17 maggio 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La sesta giornata del 79esimo Festival di Cannes porta una nuova ondata di star sulla Croisette. Dopo Adam Driver, Javier Bardem e Kristen Stewart, oggi i riflettori si accendono su Cate Blanchett, protagonista di un incontro con il pubblico e della presentazione del documentario ‘Maverick: The Epic Adventures of David Lean’, da lei narrato e prodotto. Arriva a Cannes anche Michael Fassbender per la première mondiale di ‘Hope’, il nuovo thriller fantascientifico di Na Hong‑Jin. Nel cast anche Alicia Vikander, compagna di Fassbender. Ambientato nella cittadina di Hope, il film racconta come una misteriosa scoperta scateni panico, conflitti e una tragedia dalle proporzioni cosmiche. Dal Concorso arrivano anche ‘Moulin’ di László Nemes, dedicato all’eroe della Resistenza Jean Moulin e interpretato da Gilles Lellouche, e ‘Garance’ di Jeanne Herry, con Adèle Exarchopoulos nei panni di una giovane attrice che lotta contro la dipendenza dall’alcol. Chiude la giornata Ron Howard con ‘Avedon’, il documentario che ripercorre vita ed eredità del fotografo Richard Avedon.

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