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Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video

16 maggio 2026 | 13.58
Redazione Adnkronos
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La quinta giornata del 79esimo Festival di Cannes porta sulla Croisette un’ondata di star. Per il Concorso arriva il cast di ‘Paper Tiger’: il regista James Gray con Adam Driver e Miles Teller, mentre Scarlett Johansson - presente nel film - ha dato forfait. Il thriller familiare di Gray segue due fratelli travolti da un complotto mafioso russo; il film uscirà prossimamente in Italia con 01 Distribution, come confermato da Paolo Del Brocco, l’ad di Rai Cinema. È anche il giorno di ‘El ser querido’ di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem. È la storia di un regista celebre e controverso che offre alla figlia un ruolo nel suo nuovo film, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate. In arrivo infine Kristen Stewart e Woody Harrelson per ‘Full Phil’ di Quentin Dupieux, proiezione di mezzanotte: una commedia surreale ambientata a Parigi, dove un industriale americano tenta di ricucire il rapporto con la figlia tra cucina francese, un vecchio horror Anni 50 e un cameriere fin troppo invadente. (dalla nostra inviata Lucrezia Leonbruni)

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