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Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa

La piccola, arrivata sull'isola con una motovedetta della Guardia di finanza che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata, insieme alla mamma, al Poliambulatorio ma è morta durante il trasporto

Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa
16 maggio 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola, arrivata sull'isola con una motovedetta della Guardia di finanza che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata, insieme alla mamma, al Poliambulatorio ma è morta durante il trasporto. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I 55 migranti soccorsi, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono dal Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.

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migranti Lampedusa ipotermia
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