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Iran, Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana

Tra le opzioni in esame, attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. Almeno 6 morti in raid Idf nel sud del Libano, 3 paramedici tra le vittime

Teheran - (Afp)
Teheran - (Afp)
16 maggio 2026 | 07.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.

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La situazione in Libano

Ancora vittime in Libano. Almeno sei morti, tra cui tre paramedici, e 37 feriti è il bilancio aggiornato di un raid aereo israeliano contro alcune città nel distretto di Tiro, nel sud del Paese. Lo rende noto il ministero degli Esteri libanese, come riporta l'agenzia di stampa Nna. Tra i feriti ci sono anche almeno quattro bambini, nove donne e un cittadino canadese.

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