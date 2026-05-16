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Taiwan rivendica indipendenza dopo avvertimento di Trump

Il ministero degli Esteri in una nota: "Taiwan è una nazione democratica sovrana e indipendente e non è subordinata alla Repubblica Popolare Cinese"

Taiwan - (Afp)
Taiwan - (Afp)
16 maggio 2026 | 07.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Taiwan ha rivendicato di essere una nazione "indipendente", poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia l'isola dal dichiarare formalmente l'indipendenza. Taiwan "è una nazione democratica sovrana e indipendente e non è subordinata alla Repubblica Popolare Cinese", ha dichiarato il ministero degli Esteri di Taiwan in un comunicato.

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Le dichiarazioni di Taiwan arrivano un giorno dopo la conclusione della visita di Trump a Pechino, dove il presidente cinese Xi Jinping lo aveva esortato a non sostenere l'isola autogovernata, che la Cina rivendica come parte del proprio territorio.

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