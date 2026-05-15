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Internazionali, oggi Sinner-Medvedev - Diretta

Il tennista azzurro sfida il russo nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
15 maggio 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Sinner è reduce dalla vittoria nei quarti contro un altro russo, Andrej Rublev, che gli è valsa, raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, la semifinale del torneo di casa.

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In caso di passaggio del turno, Sinner troverà in finale Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale.

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