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Internazionali, oggi Darderi-Ruud - Diretta

Il tennista azzurro sfida il norvegese nella semifinale del Masters 1000 di Roma

Luciano Darderi - Afp
Luciano Darderi - Afp
15 maggio 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Darderi torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026 e vuole la finale. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro affronta il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming - nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Darderi arriva va a caccia di una storica finale e affronta per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo, dopo aver battuto Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar. Ruud, eliminato lo scorso anno da Jannik Sinner nei quarti, invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov.

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In caso di vittoria, Darderi sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

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