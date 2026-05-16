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Migranti, Meloni su dichiarazione di Chisinau: "Approccio italiano è ormai anche quello dell'Europa"

"La Dichiarazione adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania"

Giorgia Meloni - (Ipa)
Giorgia Meloni - (Ipa)
16 maggio 2026 | 09.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania. È un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen". Lo scrive sui social, Giorgia Meloni, sottolineando che "quello che solo un anno fa faceva discutere, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e dimostra, ancora una volta, che l’approccio italiano ad una gestione ordinata dei flussi migratori, portato avanti con serietà e coerenza dal nostro governo, è ormai diventato anche l’approccio dell’Europa".

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