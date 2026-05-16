circle x black
Cerca nel sito
 

Maldive, morto un sub impegnato nelle ricerche dei 4 italiani dispersi

Il sub delle forze armate delle Maldive è deceduto dopo che si era immerso

Maldive - (Afp)
Maldive - (Afp)
16 maggio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un sub delle forze armate delle Maldive è deceduto dopo che stamane si era immerso per cercare i corpi dei quattro italiani che risultano ancora dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo riferiscono le forze armate delle Maldive su Telegram.

CTA

Sono cinque i connazionali morti nell'incidente, il corpo di uno di loro, Gianluca Benedetti, è stato recuperato e successivamente identificato.

La Farnesina ha spiegato in una nota che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh (competente per le Maldive) e la console onoraria a Malé Giorgia Marazzi che sono imbarcati sull'unità di appoggio 'Ghazee' della Guardia costiera per seguire le operazioni di recupero dei connazionali che hanno perso la vita.

Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero dei corpi, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su sua richiesta, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il 'Duke of York', lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani fra i quali i 5 sub morti, ha raggiunto la capitale Malé.

"Immersione a profondità superiore a quella consentita"

"Le normative maldiviane consentono le immersioni ricreative fino a una profondità di 30 metri" ed è per questo che verrà condotta un'indagine sulla morte dei cinque sub italiani per accertare come mai si siano immersi in una grotta a una profondità di circa 60 metri, ovvero "superiore a quella consentita", scrive il quotidiano delle Maldive 'Mihaaru'.

Intanto il ministero del Turismo e dell'Aviazione Civile delle Maldive ha sospeso a tempo indeterminato la licenza di esercizio della 'MV Duke of York' a causa della gravità dell'incidente e per agevolare le indagini.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maldive italiani morti alle maldive maldive 5 italiani morti maldive sub morti
Vedi anche
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza