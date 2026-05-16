La quinta giornata del 79esimo Festival di Cannes porta sulla Croisette un’ondata di star. Per il Concorso arriva il cast di ‘Paper Tiger’: il regista James Gray con Adam Driver e Miles Teller, mentre Scarlett Johansson - presente nel film - ha dato forfait. Il thriller familiare di Gray segue due fratelli travolti da un complotto mafioso russo; il film uscirà prossimamente in Italia con 01 Distribution, come confermato da Paolo Del Brocco, l’ad di Rai Cinema. Il thriller familiare di Gray segue due fratelli travolti da un complotto mafioso russo; il film uscirà prossimamente in Italia con 01 Distribution, come confermato da Paolo Del Brocco, l’ad di Rai Cinema. È anche il giorno di ‘El ser querido’ di Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem. È la storia di un regista celebre e controverso che offre alla figlia un ruolo nel suo nuovo film, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate. In arrivo infine Kristen Stewart e Woody Harrelson per ‘Full Phil’ di Quentin Dupieux, proiezione di mezzanotte: una commedia surreale ambientata a Parigi, dove un industriale americano tenta di ricucire il rapporto con la figlia tra cucina francese, un vecchio horror Anni 50 e un cameriere fin troppo invadente. (dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni)