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Ucraina-Russia, "attacco con droni su Mosca: 3 morti"

Dodici persone sono rimaste ferite. Secondo il sindaco della capitale russa Sobyanin, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto più di 120 droni diretti verso la città

Soldati ucraini con un drone - (Afp)
Soldati ucraini con un drone - (Afp)
17 maggio 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Massicco attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea del ministero della Difesa russo. Secondo i primi rapporti, scrive la Tass, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, tre sono morte e altre cinque sono rimaste ferite nella regione.

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Secondo quanto riportato dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto più di 120 droni diretti verso la città. Nell'attacco sono rimaste ferite 12 persone, per lo più nei pressi del checkpoint della raffineria di petrolio. I detriti di un drone hanno colpito un edificio in costruzione a Mytishchi, uccidendo due persone, secondo quanto riportato dal governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov.

Una donna è morta e un'altra persona è sotto le macerie dopo che un drone ha colpito un'abitazione privata a Khimki. Un drone ha colpito un condominio a Putilkovo, danneggiando diversi appartamenti. Non si sono registrati feriti. Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco di droni a Istra. Un condominio a Dedovsk e sei abitazioni private nel villaggio di Agrogorodok sono state danneggiate.

Sono più di 550 i droni intercettati durante la notte, provenienti dall'Ucraina. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, precisando che "le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni ucraini ad ala fissa" in oltre una dozzina di regioni.

Dopo il micidiale attacco missilistico e con droni della Russia contro la capitale dell'Ucraina Kiev, che la notte fra il 13 e il 14 maggio ha causato la morte di almeno 24 persone e il ferimento di almeno altre 48, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva dichiarato di aver incaricato le forze armate ucraine di preparare "possibili modalità di risposta".

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